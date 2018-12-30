برشلونة يكشف حقيقة مفاوضاته مع الفرنسي رابيو

أكد نادي برشلونة الإسباني يوم الأحد تواصله مع الفرنسي، أدريان رابيو، ورغبته بالتعاقد معه، نافيا في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب الذي سبق له أن أبدى رغبته بمغادرة فريقه باريس سان جرمان.

وأشار حامل لقب "الليغا" ومتصدر الترتيب حاليا، إلى أنه تواصل مع اللاعب البالغ "23 عاما" في أغسطس وقبل أسبوع، مضيفا في بيان: في الحالتين التواصل حصل مع مسؤولين رياضيين في نادي باريس سان جرمان لإظهار اهتمام برشلونة بأدريان رابيو.

وشدد النادي على أنه لم يخرق أيا من القوانين الناظمة للانتقالات بين الأندية، نافيا وجود أي اتفاق من أي نوع مع أدريان رابيو الذي سبق له أن رفض تمديد عقده مع ناديه، والذي ينتهي أواخر الموسم الحالي.

وسيكون سان جرمان أمام خيار من اثنين، بيع رابيو في فترة الانتقالات الشتوية لقاء بدل مالي، أو رحيله بعد نهاية الموسم من دون أي مقابل.

وشدد النادي الكتالوني في بيانه على أنه يرغب دائما العمل بشفافية قصوى، مع باريس سان جرمان أو أي ناد آخر.

وتتحدث التقارير الصحافية الكتالونية منذ أسابيع عن انتقال وشيك لرابيو من باريس إلى برشلونة، علما أن متحدثا باسم النادي قال لوكالة فرانس برس في 19 ديسمبر الحالي تعليقا على ذلك: لا يمكننا أن نؤكد أي شيء، نحن لا نتحدث عن لاعبين مرتبطين بأنديتهم.

وكانت فيرونيك رابيو وكيلة أعمال نجلها، قد أكدت في اليوم ذاته قرار لاعب خط الوسط الرحيل عن النادي الذي نشأ في صفوفه. وقالت في تصريحات إذاعية إن القرار حازم ونهائي، وأن الوضع تراجع بشكل كامل" مع النادي الباريسي.

وشددت فيرونيك رابيو على عدم وجود أي اتفاق مع أي نادٍ، موضحة: لا يحق لنا التحدث الى أي نادٍ قبل الأول يناير "بدء فترة الانتقالات الشتوية"، ولن أتحدث إلى أي نادٍ قبل هذا التاريخ.

وكان المدير الرياضي لسان جرمان، البرتغالي أنتيرو هنريكي قد أشار في وقت سابق الى أن رابيو سيترك بطل الدوري الفرنسي في نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده، مشيرا لموقع "ياهو سبورتس" إلى أن النادي قرر بالتالي وقف أي محادثات مع اللاعب الذي نشأ في صفوفه. ونقل الموقع عن هنريكي قوله إنه لا يستبعد رحيل رابيو خلال الشتاء.