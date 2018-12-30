بعد 4 مباريات.. ميلان ينتصر وهيغواين يعود للتسجيل

نجح النجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم ميلان، في إنهاء النحس التهديفي الذي لازمه لفترة طويلة مع الروسونيري، بعدما قاد فريقه للفوز، 2 - 1، على الضيف سبال في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.



وأعدى هيغواين الروسونيري الفوز الأول منذ 4 جولات في الدوري الإيطالي.ويعود آخر هدف سجله الأرجنتيني إلى الجولة العاشرة من الكالتشيو، في شباك سامبدوريا، في 28 أكتوبر الماضي.



وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده للنقطة 31 في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف لاتسيو الرابع، بينما توقف سبال في المركز 16، برصيد 17 نقطة.