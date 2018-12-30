تشيلسي يتجاوز جاره كريستال بالاس بهدف كانتي

تخلص تشيلسي من عقدة اللعب في أرض جيرانه في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وخرج منتصرا يوم الأحد من مباراته وكريستال بالاس 1-صفر في المرحلة العشرين، معززا بذلك مركزه الرابع في نهاية عام 2018.

ودخل تشيلسي اللقاء وهو لم يذق طعم الفوز في ملعب أي من جيرانه اللندنيين "خمسة حاليا مع إضافة فولهام العائد للمرة الأولى منذ 2014" منذ 20 أغسطس 2017 حين تغلب على توتنهام 2-1 قبل أن يفشل بعدها في تحقيق الفوز لخمس مباريات متتالية "خسر الموسم الماضي أمام كريستال بالاس 1-2 ووست هام صفر-1 وتعادل مع أرسنال 2-2 ثم تعادل هذا الموسم مع وست هام صفر-صفر وخسر أمام توتنهام 1-3".

ويدين فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري بفوزه الرابع في المراحل الخمس الأخيرة الى الفرنسي نغولو كانتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في بداية الشوط الثاني، رافعا رصيد فريقه إلى 43 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، بفارق 5 نقاط عن جاره الآخر أرسنال الخامس الذي خسر يوم السبت أمام ليفربول المتصدر 1-5، وفي المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما تلقى هزيمته الخامسة هذا الموسم.

ولم يقدم الفريقان شيئا يذكر في نصف الساعة الأول، قبل أن ينتفض تشلسي بفرصتين على التوالي للبرازيلي ويليان، الأولى من ركلة حرة لامست القائم "35" والثانية من تسديدة بعيدة صدها الحارس الإسباني فيسنتي غايتا "36". ومن ركلة ركنية، كاد روس باركلي أن يضع تشيلسي في المقدمة بتسديدة خلفية، لكن القائم الأيمن ناب عن غايتا وحرم الضيوف التسجيل "37".

وفي بداية الشوط الثاني، أثمر تفوق تشيلسي عن هدف سجله كانتي الذي وصلته الكرة بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء من البرازيلي دافيد لويز، فسيطر عليها بصدره ثم سددها في الشباك "51".

وحاول تشيلسي أن يوجه الضربة القاضية لمضيفه، فواصل ضغطه وكاد ويليان أن يصل الى الشباك لكن غايتا تدخل ببراعة، ثم سقطت الكرة أمام باركلي الذي سددها من خارج المنطقة فتحولت من الدفاع ومرت بجوار القائم "68".

وتعرض تشيلسي لضربة في ربع الساعة الأخير بإصابة المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو في كاحله، ما اضطر ساري لاستبداله بالإسباني ألفارو موراتا. وضغط كريستال بالاس في الدقائق الأخيرة وكان قريبا من خطف التعادل في الوقت القاتل حين وصلت الكرة الى البديل كونر ويكهام الذي كان في موقع مثالي لوضعها في الشباك، لكنه أطاح بها فوق العارضة "89".