سيتي يستعيد نغمة الانتصارات ويعود إلى المركز الثاني

استعاد نادي مانشستر سيتي نغمة الانتصارات، بعد فوزه على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة التي أقيمت يوم الأحد على أرضية ملعب "سانت ماري".

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من ديفيد سيلفا وواردبروس " بالخطأ في مرماه" وآغويرو في الدقائق "10 و45 و45+3"،فيما أحرز هدف ساوثهامبتون اللاعب بيير هويبيرغ في الدقيقة "37".

وعاد مانشستر سيتي للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.