يونايتد يواصل توهجه برباعية في مرمى بورنموث

حقق مانشستر يونايتد الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على ضيفه بورنموث 4 - 1 يوم الأحد في ختام منافسات المرحلة العشرين من المسابقة.

وسجل النجم الفرنسي بول بوغبا ثنائية لمانشستر يونايتد في الدقيقتين الخامسة و33، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 45 ،ورد بورنموث بهدف للاعب ناثان آكي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وفي الشوط الثاني، سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع لمانشستر يونايتد في الدقيقة 72، بعد دقيقتين فقط من مشاركته من مقعد البدلاء مكان ماركوس راشفورد.

وواصل مانشستر يونايتد انطلاقته بذلك تحت قيادة مديره الفني الجديد أولي جونار سولسكاير، الذي حل مكان البرتغالي جوزيه مورينيو في وقت سابق من ديسمبر الجاري، وقد حقق يونايتد بذلك الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها تحت قيادة سولسكاير.

فقد استهل مانشستر يونايتد مشواره تحت قيادة المدرب النرويجي، بالفوز على كارديف سيتي في عقر داره 5 - 1، ثم تغلب على هيديرسفيلد 3 - 1 قبل أن يفوز 4 - 1 أمام بورنموث، ليحقق الفريق بذلك انطلاقة جديدة بعد معاناة من تذبذب النتائج لفترة طويلة تحت قيادة مورينيو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.