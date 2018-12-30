"ركبة" أوزيل تبعده عن الملاعب لفترة غير محددة

كشفت تصريحات لمدرب فريق أرسنال الإنجليزي، يوناي إيمري، أن غياب الألماني مسعود أوزيل عن لقاء ليفربول الأخير كان بسبب مشاكل في الركبة.

ولم يحدد إيمري المدة التي سيبتعد خلالها نجم المنتخب الألماني السابق، عن الملاعب، وقال مساء يوم السبت: لا أعرف ما إذا كانت الإصابة كبيرة أم ليست كبيرة لكنها ركبته.

وكان أوزيل عاد للملعب قبل أسبوعين بعد شكوى من ظهره، وشارك لمدة شوط واحد في مباراة برايتون، وكانت تكهنات ثارت مؤخرا حول احتمال رحيل أوزيل (30 عاما) عن أرسنال، وذكر تقرير لصحيفة "تايمز" قبل أكثر من أسبوع أن أرسنال يفكر في إعارته.

وكان أوزيل، الذي حصل مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم 2014، قد جدد عقده مع أرسنال بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو 2021.