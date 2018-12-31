بواتينغ: لا أريد تذكر 2018 بسبب ما حدث في المونديال

اعترف جيروم بواتينغ مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم وفريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني "بوندسليغا" ، بأنه قضى عاما صعبا في 2018، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأمر لم ينته عند ذلك الحد.

وذكر بواتينغ في منشور بحسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستغرام"، يوم الأحد، أن خروج المنتخب الألماني من الدور الأول بكأس العالم 2018 في روسيا: كان من أكثر التجارب المخيبة للآمال في مسيرتي، لقد تغلبت على الأمر وتعلمت من هذه التجربة.

كذلك كان خروج بايرن ميونخ من الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي والهزيمة في نهائي كأس ألمانيا بمثابة محطات أخرى مخيبة لآمال بواتينغ 30 عاما، الذي ارتبط اسمه في الصيف الماضي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بواتينغ: عام 2018 ينتهي وعلي أن أعترف بأنني سعيد بانتهائه. لقد كان عاما صعبا بالنسبة لي شخصيا، وربما لن أذكره بشكل جيد. لقد كنت بعيدا للغاية عن طموحاتي الرياضية. كذلك عانى بواتينغ خلال العام الماضي من الإصابات، لكنه أبدى حماسا لتحقيق عودة قوية في 2019.

وقال بواتينغ :لقد استخدمت الانتقادات والتشكيك المتزايد، كحافز لي لأنني لم أنته بعد، لقد تعلمت الكثير. وأشعر بحال أفضل من الناحية البدنية في الأسابيع الأخيرة، وفي طريقي الآن للعودة إلى أفضل مستوياتي، نتطلع إلى الاستمرار في كل البطولات حتى النهاية وننافس على الألقاب.