تغريم إيمري بعد واقعة "قارورة المياه"

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف جنيه إسترليني "10.200 دولار" على أوناي إيمري مدرب أرسنال دون إيقافه عقب ركله قارورة بلاستيكية باتجاه أحد مشجعي برايتون آند هوف ألبيون.

واعتذر المدرب الإسباني للمشجع فورا عقب الواقعة التي حدثت خلال اللحظات الأخيرة من التعادل 1-1 في الدوري الممتاز على ملعب أميكس يوم الأربعاء الماضي، واعترف مدرب باريس سان جيرمان السابق باتهامه بسوء التصرف وتقبل العقوبة.

وقال إيمري عقب الواقعة: ركلتها لتكون قريبة من مقاعد البدلاء الخاصة بفريقي لكنها ذهبت قرب الجماهير. اعتذرت عن الأمر. لم أكن أقصد.

ويستضيف أرسنال، الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة عقب خسارته 5-1 أمام ليفربول المتصدر يوم السبت الماضي، فولهام يوم الثلاثاء.