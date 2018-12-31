نوير: الإصابات هددت مسيرتي وكنت قريباً من الاعتزال

قال نجم حراسة المرمى الألماني مانويل نوير، إن مسيرته الاحترافية كانت مهددة بشكل كبير ، وذلك في ظل إصابته ثلاث مرات بكسر في القدم.

وأضاف نوير، قائد فريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" في تصريحات تنشرها صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر يوم الاثنين: تجدد الانتكاسة قبل كأس العالم كاد ينهي الأمر كله.

وتابع نوير (32 عاما) إن كل شيء كان على المحك في عام 2018 ، علما بأنه استعاد لياقته في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا ، وذلك بعد إصابته للمرة الثالثة بكسر في القدم، ولم يعد نوير يعاني حاليا من مشكلات تتعلق بالإصابات ، وقد شارك في جميع مباريات بايرن بالكامل خلال النصف الأول من الموسم الحالي للبوندسليغا، وقال نوير: بات بإمكاني القيام بكل شيء مجددا ، ولم أعد أعاني من أي ألام.

ورغم الخروج الصادم للمنتخب الألماني من الدور الأول بالمونديال الروسي ، لم يتحدث نوير بشأن الرحيل عن المنتخب واعتزال اللعب الدولي، وقال نوير: لم أكتف بهذا الحد. مازلت أشهر بالحاجة الشديدة لمزيد من المشاركة مع المنتخب والفوز بالألقاب.

ويتمثل هدف المنتخب الألماني في الوقت الحالي ، في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" من خلال صدارة مجموعته في التصفيات.