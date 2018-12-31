"كاف" يحدد 8 يناير موعداً لحفل توزيع جوائز الأفضل

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 يوم 8 يناير القادم، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2018 المقرر إقامته بالعاصمة السنغالية داكار.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي يوم الاثنين إنه سيتم الكشف عن الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا لعام 2018 يوم 7 يناير المقبل، على أن يعقد مؤتمر صحافي للفائزة باللقب، ومؤتمر صحافي آخر لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد.

وأضاف موقع "الكاف" أنه ستقام مباراة استعراضية في اليوم نفسه بين نجوم إفريقيا ومنتخب السنغال الذي نجح في الوصول للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ويوم 8 يناير سيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 والتشكيلة المثالية للقارة السمراء وبقية الفائزين بجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكد "الكاف" على إقامة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء 9 يناير القادم، على أن يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مؤتمر صحافي بحضور رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد.