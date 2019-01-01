أرسنال يستعيد توازنه وأوباميانغ يتخطى صلاح وهاري كين

استعاد فريق أرسنال توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز واكتسح ضيفه فولهام 4 -1 يوم الثلاثاء في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وعلى استاد الإمارات استعاد أرسنال توازنه بعد هزيمته الموجعة على ملعب ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف يوم السبت الماضي، وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف حمل توقيع السويسري تشاكا في الدقيقة 25، وبعد مرور عشر دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف الفرنسي الكسندر لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال ولكن الفرنسي أبو بكر كامارا رد بهدف لفولهام في الدقيقة 69.

وتكفل أرون رامسي بالهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 79 قبل أن يختتم الغابوني بييرإيميريك أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 82، الذي انفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، متفوقا بفارق هدف واحد عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام.

ورفع هذا الفوز رصيد أرسنال إلى 41 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.