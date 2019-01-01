إيرادات تشيلسي الإنجليزي تتخطى 500 مليون دولار

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أن إيراداته وصلت إلى 443,4 مليون جنيه إسترليني (562 مليون دولار) لموسم 2017-2018، وذلك بفضل عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وبيع بعض اللاعبين.

وأشار النادي اللندني المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش، إلى تحقيق أرباح وصلت إلى 62 مليون جنيه في الموسم الماضي، وارتفع رقم أعمال النادي بنسبة 22,7 بالمئة في 2017-2018 مقارنة مع الموسم الذي سبقه، بفضل إيرادات وصلت إلى 113 مليون جنيه جراء بيع لاعبين، والمشاركة في دوري الأبطال بعدما خرج الفريق من ثمن النهائي، التي درت على خزائن النادي بفضل النقل التلفزيوني، 47,1 مليون جنيه.

واستفاد النادي أيضا من الصفقة الكبيرة التي وقعها مع شركة نايكي الأميركية للتجهيزات الرياضية، والتي تقدر قيمتها بـ60 مليون جنيه سنويا، وتتضمن الايرادات بيع مهاجم الفريق الإسباني دييغو كوستا الى أتلتيكو مدريد، والصربي نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر يونايتد والهولندي ناثان آكي إلى بورنموث، وانتقال الكولومبي خوان كوادرادو إلى يوفنتوس الإيطالي، لكن الحسابات التي أقفلت في 30 يونيو 2018 لا تتضمن تعويضات دفعها النادي لمدربه السابق الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه في يوليو الماضي بعد حلول فريقه في المركز الخامس الموسم الماضي وعدم تأهله بالتالي الى دوري الأبطال هذا الموسم.

واعتبر رئيس مجلس إدارة النادي بروس باك أن النادي حقق سلسلة من أرقام الإيرادات القياسية، وهامش الأرباح ارتفع لسنوات متتالية.