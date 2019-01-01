تقارير تشير إلى اقتراب الألماني روز من تدريب يونايتد

أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن الألماني ماركو روز مدرب ريد بول سالزبورغ النمساوي دخل ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل، بعد انتهاء الولاية الموقتة لمدربه الحالي النرويجي أولي غونار سولشاير بديل البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن "روز أصبح آخر المدربين المرشحين لتولي الإشراف على يونايتد"، وذلك بعد قيادته ريد بول سالزبورغ إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي حيث خسر أمام مرسيليا الفرنسي.

وهيمن فريقه على الدوري المحلي الموسم الماضي وهو في طريقه لتكرار الإنجاز عينه، إذ يتصدر بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه (فاز 15 مرة وتعادل 3 مرات). ولم يشرف المدرب البالغ من العمر 42 عاما على ناد كبير، إذ شق صفوفه مع فريق الشباب لسالزبورغ حيث تفوق على مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في طريقه إلى إحراز لقب الدوري الأوروبي للشباب في عام 2017.

وكان روز مدافعا في صفوف لايبزيغ (1995-2000)، وهانوفر (2000-2002) ثم انضم إلى ماينتس حيث لعب تحت إشراف يورغن كلوب المدرب الحالي لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، وتوماس توخيل المدرب الحالي لباريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي.

وقدم سولشاير الذي عين في المنصب حتى نهاية الموسم، بداية رائعة مع فريقه الجديد فحقق الفوز في مبارياته الثلاث في الدوري، والتي تألق فيها النجم الفرنسي بول بوغبا الذي واجه تعقيدات كبيرة مع مورينيو.

ويحتل يونايتد راهنا المركز السادس في الدوري بفارق 6 نقاط عن أرسنال. وتتداول التقارير أسماء عدة مرشحة لتولي منصب المدير الفني مع "الشياطين الحمر" في الموسم المقبل، على غرار الفرنسيين زين الدين زيدان ولوران بلان والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (المدرب الحالي لتوتنهام)، إضافة إلى سولشاير نفسه.