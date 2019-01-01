توتنهام يتمسك بالوصافة ويتجاوز كارديف بثلاثية نظيفة

استعاد فريق توتنهام وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه كارديف سيتي 3 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وعلى ملعب كارديف سيتي، حسم توتنهام الفوز منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثة أهداف. وافتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام بعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة ليقتسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم ارسنال برصيد 14 هدفا لكل منهما وبفارق هدف واحد عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وأضاف الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 12 قبل أن يختتم الكوري الجنوبي هيونج مين سون التسجيل في الدقيقة 23.

ورفع توتنهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد كارديف عند 18 نقطة في المركز السادس عشر. ويتفوق توتنهام بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يلتقي بعد غد الخميس مع ضيفه ليفربول الذي يتصدر المسابقة برصيد 54 نقطة.