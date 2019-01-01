سولشاير يعتمد على سانشيز لمواصلة الانتصارات

بعدما سجل مانشستر يونايتد 12 هدفا في ثلاث مباريات منذ تسلم تدريبه مهاجمه السابق النرويجي أولي غونار سولشاير، سيكون في إمكان الأخير الاعتماد على دفع هجومي إضافي بعودة التشيلي أليكسيس سانشيز من الإصابة.

ويتوقع أن يشارك سانشيز في مواجهة المضيف نيوكاسل يوم الأربعاء ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وغاب سانشيز ستة أسابيع بعد تعرضه لتمزق عضلي في الفخذ، ولم يخض المباريات الأخيرة للشياطين الحمر في إشراف البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه في 18 ديسمبر.

وانضم سانشيز إلى يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018 قادماً من أرسنال، وسط تقارير صحافية أشارت إلى أن يونايتد جعل منه اللاعب الأعلى دخلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن الصفقة التي شهدت انتقال لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان في الاتجاه المعاكس.

بيد أن سانشيز لم يكن على قدر التوقعات، واكتفى بأربعة أهداف في 30 مباراة. إلا أن سولشاير يعول على دور أكبر لمهاجمه في الفترة المقبلة، مع اعتماده على مقاربة هجومية مغايرة للتحفظ الدفاعي أيام مورينيو.

وقال النرويجي عن سانشيز "هو لاعب سيستفيد من مبدأ المداورة (في المراكز)، والتحرك داخل الملعب، سيكون إضافة للفريق، أعتقد بأنه يتطلع قدما لذلك. هذا ما بدا واضحا في تدريبات السبت لأنه سجل بعض الأهداف الجميلة وهذا أمر مشجع.

ويدين يونايتد بالعودة إلى النزعة الهجومية لسولشاير، وذلك بعد موسمين ونصف موسم بإشراف مورينيو الذي يعرف عنه حذره في المباريات لاسيما عندما يتقدم فريقه. وحقق يونايتد ثلاثة انتصارات كبيرة مع سولشاير، وذلك على حساب كارديف سيتي 5-1، وهدرسفيلد 3-1 وبورنموث 4-1.

وبدا تأثير سولشاير واضحا على لاعبين جمعتهم علاقة متوترة بمورينيو، وفي مقدمهم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا سجل أربعة أهداف وأضاف ثلاث تمريرات حاسمة في آخر ثلاث مباريات. كما بدا المهاجمان الآخران ماركوس راشفورد والفرنسي أنطوني مارسيال أكثر حرية بالتحرك في الثلث الأخير من الملعب.

وكشف سولشاير أنه دعا المدرب الأسطوري السابق لمانشستر الأسكتلندي أليكس فيرغوسون لمتابعة تدريباته يوم السبت، وأنه يتواصل باستمرار مع "السير" الذي ضمه للفريق كمهاجم عام 1996. وقال "لقد قمنا بتبادل الحديث وقام بتشجيعنا. يعرف تماما بأننا من أبناء مانشستر يونايتد وبأننا سنبذل قصارى جهدنا حتى آخر لحظة من وجودنا هنا".

ولم يحرز يونايتد لقب الدوري المحلي منذ عام 2013 عندما قاده فيرغوسون الى التتويج للمرة العشرين في تاريخه في موسمه الأخير معه.