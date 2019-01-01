فاردي يزيد أوجاع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ألحق ليستر سيتي بضيفه إيفرتون خسارته الثانية تواليا على أرضه والرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه عليه 1-صفر يوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والعشرين.

وأتى هدف المباراة عبر المهاجم جيمي فاردي في الدقيقة 58، بعد خطأ قاتل من مدافع إيفرتون مايكل كين، ورفع ليستر بطل الدوري عام 2016، رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 27 في المركز العاشر.

وتلقى إيفرتون بقيادة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، خسارته الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري، أثقلها أمام ضيفه توتنهام في المرحلة الثامنة عشرة "2-6". وحقق إيفرتون فوزا واحدا منذ مطلع ديسمبر، مقابل خمس هزائم وتعادلين. كما أنها المباراة الرابعة تواليا على ملعبه غوديسون بارك، التي يفشل القطب الثاني لمدينة ليفربول في الفوز بها.

وقدم المضيف وضيفه عرضا متواضعا في شوط أول خلا من الفرص الجدية باستثناء تسديدة قوية من لاعب إيفرتون جونجو كيني في الدقيقة 19، ارتدت من أعلى القائم الأيسر لمرمى حارس ليستر الدنماركي كاسبر شمايكل، قابلتها لليستر رأسية من المدافع جوني إيفانز بين يدي حارس المرمى الدولي جوردان بيكفورد "42".

وتحسن الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني، الا أنه سار على عكس ما يشتهي إيفرتون، اذ تمكن ليستر من التسجيل في الدقيقة 58 بعدما أخطأ كين في التعامل مع كرة في منتصف ملعب فريقه، لتتهيأ سهلة أمام البرتغالي ريكاردو بيريرا الذي حولها سريعا الى فاردي فتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، وسددها قوية بيسراه على يسار شماكيل.

وفي مقابل اعتمد ليستر ومدربه الفرنسي كلود بويل على الهجمات المرتدة بشكل كبير بعد الهدف، حاول إيفرتون التعويض وأتيحت له سلسلة فرص، منها تسديدة للإيسلندي غيلفي سيغوردسون علت العارضة "62"، وأخرى قوية من التركي جنك توسون من خارج المنطقة تصدى لها بيكفورد "75".

وصنع البرازيلي برنارد الذي دخل بدلا من البرتغالي أندريه غوميش، فرصة خطرة لإيفرتون عندما اخترق منطقة الجزاء من الجهة اليمنى بعد مراوغة ناجحة، وحول الكرة عرضية مواجهة وقريبة من المرمى، من دون أن تجد من يتابعها من زملائه، قبل أن تبعَد من دفاع ليستر "87".