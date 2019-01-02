المدير التنفيذي للسيتي: لسنا مهووسين بالتتويج بالأبطال

أكد فيران سوريانو، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي فوتبول المالكة لعدة أندية عالمية من بينها مانشستر سيتي، أن النادي الإنجليزي محظوظ جدا لأنه يمتلك رجلا مثل الشيخ منصور بن زايد ويديره خلدون المبارك.

وقال في لقاء مع "العربية" يوم الأربعاء خلال مؤتمر دبي الرياضي: هذا الأمر منحنا فرصة للعمل الجاد وتقديم أفكار جديدة وعندما يكون لديك مالك للنادي يفهم كرة القدم ويعشقها ويسمع للأفكار والمقترحات، فإن ذلك يمنحنا فرصة للنمو في السنوات الماضية وأيضا فرصة للتطور بشكل أكبر في المستقبل.

وأضاف: الأولوية دوما هي نيل لقب الدوري الإنجليزي في كل عام لكن هذا أمر صعب للغاية، ما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا، بالطبع نرغب بنيل لقب دوري الأبطال لكن هذا هدف بعيد المدى، ولسنا مهووسين بالتتويج به بشكل فوري، علينا الاستمرار بلعب كرة القدم بشكل جيد ونعلم أنه في يوم من الأيام سنفوز باللقب القاري، لكن لا يوجد ضغط فوري لنيل لقب الأبطال.

وواصل: مشروع سيتي العالمي يشمل تقديم فرصة لمواهب كروية من مختلف المناطق حول العالم والموهبة تتجاوز حاجز الجنسية، نحن نقدم فرصة للشباب لتطوير مهاراتهم بشكل أفضل من أي نادٍ آخر حول العالم.