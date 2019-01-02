بوبان: "فيفا" يدرس إلغاء بطولتين بسبب اللاعبين الدوليين

كشف الدولي الكرواتي السابق، زفونيمير بوبان، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم أن "فيفا" يبحث عن إلغاء بطولتين تقاما حاليا لتقليل عدد المباريات للاعبين الدوليين لتصبح إحدى وثلاثين مباراة في فترة أربع سنوات، بدلاً مما يحدث حاليا حيث يخوض اللاعب تسعا وأربعين مباراة.

وقال بوبان الذي تألق مع ميلان الإيطالي لـ "العربية" يوم الأربعاء خلال مؤتمر دبي الرياضي: سنجتمع مع أطراف اللعبة قبل اتخاذ قرار نهائي، لا يسعى "فيفا" إلى إعادة كتابة النظام الحالي بل إصلاحه، يمكننا إصلاح ما نراه غير مناسب، ويجب أن يتطور النظام مع تغير الأوقات في عالم كرة القدم.

وأضاف: تطوير مستوى أي منتخب أو نادٍ يحتاج إلى وقت، لا يمكنك شراء الوقت للأسف، ولذلك تحتاج إلى الصبر والبحث عن الموهبة، وفي وقتنا الحالي بات من الأسهل الوصول إلى أمور علمية في تحسين الأداء في كرة القدم ومتابعة أحدث التطورات في اللعبة.

وواصل: قرار الاعتزال أمر قاسٍ، وأتذكر قول لاعب البرازيل السابق فالكاو بأن اللاعب يموت مرتين، وإحداهما عندما يعتزل، ويجب أن يكون اللاعب قويا ذهنيا ليعيش حياته بعد مغادرته للميدان ويجب عليه تقبل الواقع بعيدا عن اللعبة.

وبخصوص أبرز ذكرياته الكروية، ذكر: ارتداء قميص فريقي في كرواتيا وأيضا التتويج بلقب كأس العالم لأقل من عشرين عاما مع بلادي إلى جانب نيل لقب الأبطال مع فريق ميلان في 1994ونيل لقب الدوري الإيطالي.