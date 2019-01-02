دورتموند يعلن تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع بوليسيتش

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء أن مهاجمه كريستيان بوليسيتش بصدد الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي مع نهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه النادي الإنجليزي أيضا.

ووافق تشيلسي على دفع 64 مليون يورو (73.2 مليون دولار) نظير التعاقد مع اللاعب الأميركي الدولي البالغ من العمر 20 عاما.

وسيصبح بوليسيتش لاعبا بنادي تشيلسي على الفور، لكنه سيستكمل الموسم ضمن صفوف دورتموند على سبيل الإعارة، حسب ما أكده الناديان عبر موقعهما على الإنترنت.

وارتبط اسم بوليسيتش بالعديد من الأندية في الفترة الماضية، منها ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، لكن تشيلسي نجح في الحصول على خدماته.

وقال بوليسيتش في بيان نشر بموقع نادي تشيلسي: إنه أمر يدعو للفخر أن أنضم إلى ناد أسطوري كهذا، وأتطلع إلى العمل الجاد من أجل المساهمة ضمن هذا الفريق الذي يضم لاعبين من الطراز العالمي.

وقالت مارينا جرانوفسكايا مديرة نادي تشيلسي إن "النادي تعاقد مع واحد من اللاعبين الشبان الأكثر استحواذا على الاهتمام، كريستيان استعرض قدراته خلال فترة رائعة قضاها في ألمانيا وهو في العشرين من عمره، واثقون من أن لديه الإمكانيات التي تؤهله لأن يصبح لاعبا مهما في صفوف تشيلسي لأعوام مقبلة.

وتابعت: نتطلع إلى الترحيب به في ستامفورد بريدج في الصيف المقبل، ونتمنى له ولفريق دورتموند النجاح في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وعلى الجانب الآخر، قال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند إن بوليسيتش دائما ما كان يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مضيفا: لم يكن باستطاعتنا تمديد التعاقد معه.. وقد قررنا قبول عرض مربح للغاية من تشيلسي.

وشارك بوليسيتش في 23 مباراة ضمن صفوف المنتخب الأميركي، سجل خلالها تسعة أهداف.