مدير أتلتيكو مدريد: نسعى لتجديد عقد المدرب سيميوني

كشف ميغيل أنخيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، سعي النادي الإسباني لتجديد عقد مدربه الأرجنتيني سيميوني لفترة إضافية على الرغم من أن عقده الحالي يمتد لعامين مقبلين.

وقال في لقاء مع "العربية" يوم الأربعاء خلال مؤتمر دبي الرياضي: نحن في تنافس كبير مع بقية الأندية ذات المستوى العالي، وطريقتنا تشمل الأداء الجماعي وليس اللاعبين الفرديين، وهذا ما قام به المدرب في فترته الماضية، وبالطبع نمتلك لاعبين مميزين لكن المهم الفريق ككل وليس النجم الفردي.

وشدد على أنه من الصعوبة منافسة ريال مدريد وبرشلونة من الناحية المالية، مضيفا: لكننا نقدم جهدا مضاعفا حتى نبقى في ذات المستوى العالي مع البقية.

وواصل: نبحث دوما عن مصادر دخل جديدة للنادي، ولكن الأولوية هي الحفاظ على قيم ومبادئ نادي أتلتيكو، وهو ما سيبقينا في سباق التنافس مع الأندية الكبرى في أوروبا والتي تمتلك ميزانية تصل إلى ضعف ما لدينا.