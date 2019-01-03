أستراليا تضم المهاجم جيانو لقائمتها في كأس آسيا

استدعت أستراليا يوم الخميس المهاجم أبوستولوس جيانو ليحل بدلا من الجناح المصاب مارتن بويل في تشكيلة المدرب غراهام أرنولد التي تستعد للدفاع عن لقبها في كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات.

ويبلغ جيانو من العمر "28 عاما" ويلعب في قبرص، واستبعد بويل من البطولة بسبب إصابة في ركبته اليسرى، وأصيب بويل المولود في اسكتلندا في الانتصار 5-صفر وديا على عمان يوم الأحد الماضي. وعاد بويل إلى فريقه هايبرنيان ليواصل رحلة التعافي.

وأكمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراءات تسجيل جيانو يوم الأربعاء لينضم إلى التشكيلة في مدينة العين قبل مباراة أستراليا الافتتاحية أمام الأردن في السادس من يناير.

وقال أرنولد في بيان :يلعب أبوستولوس بشكل منتظم مع ناديه في قبرص وشارك في الدوري الأوروبي في 2018. يرغب في ترك بصمة مع المنتخب والاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

وتابع :رحب أفراد الفريق بعودة اللاعب إلى التشكيلة بعد أن كان معنا في تركيا والولايات المتحدة والإمارات والكويت في وقت سابق من العام الماضي. يعرف أبوستولوس جيدا طريقة عملنا وأساليب اللعب.

وتفتقد أستراليا بالفعل جهود ثنائي الوسط دانييل أرزاني وأرون موي قبل إصابة بويل لكن المدرب أرنولد قال إن جيانو يتمتع بكل المؤهلات المطلوبة لتعويض الجناح المصاب المولود في اسكتلندا. وقال أرنولد: يمنحنا أبوستولوس شيئا مختلفا في الهجوم. فهو لاعب نشيط يجيد الضغط على المنافسين ولديه عين ثاقبة على المرمى.

وسجل جيانو أول أهدافه مع استراليا في انتصار 4-صفر على الكويت في أكتوبر واجتاز الاختبار الطبي مع المنتخب قبل المشاركة في أول بطولة دولية كبيرة في مسيرته، وقال: سأبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات في الإمارات. لدينا تشكيلة رائعة وأعتقد أننا سننجح سويا في تحقيق أهدافنا.