المدير الرياضي ليوفنتوس: لن نجري أي صفقة في الشتاء

أكد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أنهم يشعرون بالسعادة لما قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق منذ انضمامه لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال في لقاء مع "العربية" يوم الخميس خلال مؤتمر دبي الرياضي: رونالدو لاعب متميز في الملعب وخارج الميدان أيضا، أظهر قدوة حسنة لباقي اللاعبين الشباب ومردوده رائع، ونحن نادٍ كبير وبالتالي تمت العديد من الإجراءات المالية لمواكبة الراتب العالي الذي ندفعه إلى رونالدو ولن نتأثر سلبيا.

وأضاف: العلامة التجارية ليوفنتوس تزداد مع مرور السنوات ورئيس مجلس الإدارة يعتبر شابا ولا يزيد عمره عن 43 عاما ويتمتع بالذكاء وبالتالي فإنني أعتقد أن المستقبل يبدو مبشرا بمزيد من النجاحات في النادي.



وأشار إلى أن يوفنتوس لن يبرم أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية، وسينتظر الصيف من أجل البحث عن الخيارات التي أمامهم، وأردف: لا يوجد هوس لدى يوفنتوس بالتتويج بدوري الأبطال بل هو طموح مستمر، لاسيما وأننا فزنا باللقب سابقا وأيضا وصلنا مرتين في السنوات الماضية للنهائي.

وشدد على أن مواجهة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن نهائي الأبطال ستكون قوية وصعبة لأنه لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال، خاصة وأن المستوى الفني للمنافسات عال ويجب أن لا يشعر أي فريق بالخوف من منافسيه.