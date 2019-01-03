تشيلسي يتعادل مع ساوثهامبتون ويبتعد عن صراع الصدارة

ابتعد تشيلسي خطوة جديدة عن صراع المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه ساوثهامبتون يوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز كريستال بالاس على مضيفه ولفرهامبتون 2 - صفر، وبيرنلي على مضيفه هدرسفيلد تاون 2 - 1، فيما تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه برايتون 2 - 2.

وظل تشيلسي، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، في المركز الرابع برصيد 44، متأخرا بفارق عشر نقاط عن الصدارة التي يحتلها ليفربول، الذي يحل ضيفا يوم الخميس على مانشستر سيتي في المرحلة ذاتها. في المقابل، ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر (الثامن من القاع).

وعجز تشيلسي عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى نجومه في إضاعة الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.