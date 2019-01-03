سامي الجابر يفوز بـ"غلوب سوكر" لأفضل مسيرة لاعب عربي

فاز سامي الجابر، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، بجائزة أفضل مسيرة لاعب عربي من "غلوب سوكر" يوم الخميس.

ويقام حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" على هامش مؤتمر دبي الرياضي الذي أقيم يوم الأربعاء، وقد تم فوز الحكم الإماراتي محمد عبدالله بجائزة أفضل حكم عربي في العام، والإيطالي فابيو كابيلو لأفضل مسيرة مدرب، وكريستيانو رونالدو بجائزة جماهير "433"وأتلتيكو مدريد بأفضل ناد في العام، وفابيو باراتيتشي بأفضل مدير رياضي، وجورجي مينديز بأفضل وكيل أعمال في العام، وبوبان بأفضل مسيرة لاعب متميزة، وماتويدي بجائزة مسيرة رياضية، وديشان بأفضل مدرب في العام، والبرازيلي رونالدو بجائزة مسيرة رياضية، فيما فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العام.

وشارك سامي في 4 بطولات كأس عالم، بدءً من مونديال 1994 وصولاً إلى 1998 حتى 2002 و2006. كما ساهم الجابر بتحقيق 24 بطولة مختلفة بقميص الهلال منذ 1989 وحتى اعتزاله في عام 2007.