يونايتد يهزم نيوكاسل ويحقق فوزه الرابع على التوالي

واصل مانشستر يونايتد صحوته في البطولة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد يونايتد، الذي حافظ على نتائجه اللافتة تحت قيادة مدربه النرويج أولي غونار سولشاير، الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب البرتغالي المقال جوزيه مورينيو، إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد نيوكاسل، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي بالبطولة، عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل ليونايتد في الدقيقة 64، بعد دقيقة واحدة من نزوله إلى ملعب المباراة، فيما تكفل ماركوس راشفورد بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبات سولشاير على موعد مع التاريخ، بعدما أصبح ثاني مدرب في التاريخ يفوز في أول 4 مباريات يخوضها مع مانشستر يونايتد بعد السير مات باسبي. وحقق الشياطين الحمر الفوز في أول 3 مباريات خاضها الفريق تحت قيادة سولشاير، الذي تولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وعلى ملعب "فتنس فيرست"، فرض التعادل الإيجابي 3 - 3 نفسه على لقاء بورنموث مع ضيفه واتفورد. وارتفع رصيد بورنموث إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين رفع واتفورد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن.

وانطلقت المباراة بعد تأجيل إجباري لمدة 15 دقيقة، وذلك بسبب اشتعال حريق في المدرج الشرقي للملعب، ليتم استدعاء سيارات المطافئ التي تمكنت من السيطرة سريعا على الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.