توتنهام يمدد عقد مدافعه البلجيكي ألدرفيريلد حتى 2020

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، تمديد عقد مدافعه توبي ألدرفيريلد حتى 2020.

وينتهي العقد الحالي للدولي البلجيكي بنهاية الموسم ما يعني أنه يمكنه الرحيل عن النادي مجانا بنهاية الموسم، وقال توتنهام في بيان: قرر النادي تفعيل خيار تمديد عقد توبي ألدرفيريلد حتى عام 2020.

وأكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق الشهر الماضي إن النادي كان يتطلع إلى تفعيل شرط تمديد عقد اللاعب البالغ عمره "29 عاما" لعام إضافي، وشارك ألدرفيريلد في "135 مباراة" مع توتنهام في كافة المسابقات منذ انضمامه للفريق قادما من أتليتيكو مدريد الإسباني في 2015 مقابل نحو 11.4 مليون جنيه استرليني "14.44 مليون دولار".

وربطت تقارير صحفية بريطانية اللاعب بالرحيل عن النادي اللندني قبل بداية الموسم الحالي حيث اهتم مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته، وقلصت إصابة في عضلات الفخذ الخلفية مشاركات ألدرفيريلد الأساسية مع الفريق إلى 14 مباراة في الدوري الموسم الماضي لكنه ظهر بشكل بارز هذا الموسم وشارك في 19 مباراة من البداية حتى الآن.