رونالدو يفوز بجائزة "غلوب سوكر" على حساب ميسي وصلاح

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بجائزة "أسطورة" التي يمنحها موقع كووورة على الانترنت بالتعاون مع جوائز غلوب سوكر العالمية يوم الخميس.

وتسلم رونالدو الجائزة في دبي بعد وقت قصير من حصوله على جائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم لعام 2018. وتفوق الهداف التاريخي لريال مدريد في استفتاء جماهيري متفوقا على ليونيل ميسي ومحمد صلاح على الترتيب ثم ثنائي البرازيل رونالدو ورونالدينيو.

وجاء ترشيح الخماسي من لجنة تحكيم بالنظر إلى أكثر اللاعبين الذين يتمتعون بشعبية حول العالم خلال القرن 21 فضلا عن الإنجازات الفردية والجماعية. وحصل كريستيانو على نسبة 44.4 في المئة مقابل 34.9 في المئة لميسي هداف برشلونة بينما نال صلاح أيقونة منتخب مصر وفريق ليفربول نسبة 12.8 في المئة.

وجاء فوز رونالدو بناء على أصوات مستخدمي موقعي "كووورة" وغلوب سوكر إضافة إلى أصوات لجنة التحكيم. وضمت اللجنة العديد من الرموز الرياضية مثل المدربين الإيطاليين أنطونيو كونتي ومارتشيلو ليبي والنجمين البرتغاليين لويس فيغو وديكو والفرنسي ايريك أبيدال بجانب أدريانو غالياني الرئيس التنفيذي السابق لنادي ميلانو وعدد من المسؤولين والحكام والصحفيين الأوروبيين والعرب.

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في حفل غلوب سوكر متفوقا على الفرنسيين كيليان مبابي وأنطوان غريزمان بجانب حصوله على جائزة أجمل هدف.