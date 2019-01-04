منذ 4 أعوام.. وإنفانتينو يشكك في مونديال قطر 2022

بدأت مطالبات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عددالمنتخبات المشاركة في المونديال في العاشر من نوفمبر 2015، عندما كان سكرتيرا للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، وقال حينها أنه سيرفع عدد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم إلى 40 بدلا من 32، قبل أن يشكك في قدرة قطر على استضافة مونديال 2022.

وجدد إنفانتينو رغبته في زيادة عدد المنتخبات، بعدما تولى رئاسة "فيفا"، وأكد في تصريح يعود إلى الأول من مارس 2016 أنه سيتم زيادة عدد المنتخبات إلى 40، وفي 28 ديسمبر من ذات العام، قال: الاتحادات الوطنية ترغب بزيادة فرق كأس العالم من 32 إلى 48.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي في تصريح نقلته "الغارديان" البريطانية أن قطر ستواجه صعوبة في استضافة مباريات كأس العالم 2022 في حال إقرار رفع عدد المنتخبات، مضيفا: على قطر تقاسم استضافة المباريات مع جيرانها.

وواصل إنفانتينو رغبته في زيادة عدد المنتخبات عندما حضر الاجتماع السنوي للاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في 30 أكتوبر 2018، وذكر حينها: نسعى لتوزيع تنظيم مونديال قطر على دول أخرى.

وواصل رئيس "فيفا" تشكيكه في عدم قدرة قطر على تنظيم مونديال 2022، بعدما قال خلال فعاليات مؤتمر دبي الرياضي بدبي في 3 يناير 2019: "فيفا" يدرس زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 إلى 48 بدلاً من 32، ومن الصعب تنظيم بطولة موسعة في قطر وحدها، ويبحث "فيفا" كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في الاستضافة والقرار سيتخذ في مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.