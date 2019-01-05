بجزائية ميدران.. رايو فايكانو يتغلب على بلد الوليد

فاز رايو فايكانو المتعثر 1 - صفر على مستضيفه ريال بلد الوليد يوم السبت واستفاد من إنقاذ حارسه لركلة جزاء قرب النهاية ليعزز آماله في الهروب من الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح لاعب الوسط ألفارو ميدران بداية مثالية للفريق المغمور القادم من العاصمة مدريد عندما افتتح التسجيل بعد 29 ثانية وهو أسرع هدف في الدوري هذا الموسم.

وحصل بلد الوليد، صاحب المركز 14 والذي لم ينتصر على أرضه منذ أكتوبر، على ركلة جزاء في الدقيقة 87 لكن ستول ديميتريفسكي حارس رايو ذهب في الاتجاه الصحيح لينقذ تسديدة ميشيل.

وصمد رايو صاحب المركز قبل الأخير أمام سلسلة من الهجمات المتأخرة ليحقق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم. ورفع الفوز رصيد رايو إلى 16 نقطة متساويا مع فياريال وأتلتيك بيلباو اللذين سيلعبان يوم الأحد ويوم الاثنين على الترتيب.