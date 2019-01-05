كوفاتش: بايرن بحاجة إلى مجموعة من اللاعبين الشبان

أقر الكرواتي نيكو كوفاتش السبت مدرب بايرن ميونخ بحاجة فريقه بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية، إلى "لاعبين شبان" في نهاية الموسم الجاري لتجديد دماء الفريق.

ورفض كوفاتش في تصريحاته التطرق بشكل مباشر إلى التقارير التي تتحدث عن سعي النادي للتعاقد مع لاعب تشلسي كالوم هودسون-أودوي (18 عاماً) لقاء 33 مليون يورو. واكتفى بالقول: نحتاج دائما الى لاعبين شبان.

وتابع : مهمتي ومهمة المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميدزيتش هي تغيير الفريق لأنه لا يزداد شبابا، وإاذا كان اللاعب جيدا، لا يهم كم يبلغ من العمر.

وشدد الكرواتي الذي يشرف على الفريق البافاري في موسمه الأول، على أن بطل ألمانيا يبحث: عن لاعبين موهوبين شبان، لكن أيضا لاعبين جاهزين لأن اللاعبين الشبان يحتاجون إلى وقت للتطور

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد نقلت الجمعة عن جانفرانكو زولا، اللاعب السابق لتشلسي وأحد معاوني مدربه الحالي مواطنه الإيطالي ماوريسيو ساري، تأكيده أن بايرن "مهتم جدا" بخدمات اللاعب الذي توج مع منتخب بلاده قبل عامين، بطلا للعالم لما دون 17 سنة.

وأوضح زولا أن النادي اللندني: عرض على هوسدون-أودو) عقدا منذ فترة، ولا زلنا ننتظر، نحن بالتأكيد نقدره كلاعب. الأمر يتعلق بالصبر. أعتقد أنه يتمتع بمستقبل مبهر معنا، وأعرف أن بايرن مهتم جدا به، لكننا مهتمون أيضا. وبحسب التقارير، يرغب اللاعب في الحصول على مزيد من وقت اللعب مع النادي اللندني في حال ربط مستقبله به.

ويسعى كوفاتش إلى تجديد صفوف الفريق لاسيما مع اقتراب بعض نجومه من نهاية مسيرتهم، مثل الفرنسي فرانك ريبيري (36 عاماً) والألماني أريين روبن (34 عاماً).

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في ترتيب البوندسليغا بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر بعد 17 مرحلة.