مدرب برشلونة يأمل عودة أومتيتي إلى التدريبات قريباً

أكد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطل ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حالة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المبتعد عن الملاعب بسبب آلام متكررة في الركبة اليسرى بدأت تتحسن، وأنه يأمل في تمكنه من معاودة التمارين الجماعية خلال الشهر الحالي.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عشية حلول النادي الكاتالوني ضيفا على خيتافي الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المحلي: نتوقع أن يحاول معاودة التمارين مع الفريق خلال الأسبوعين المقبلين، وسنرى لاحقا كيف ستجري الأمور.

وأردف فالفيردي: أراه بحالة بدنية جيدة، ولكن علينا أن ننتظر قليلا. نأمل مع تحسنه في أن يتمكن صامويل أومتيتي من مساعدتنا خلال الشهر الحالي.

وكان المدافع الفرنسي البالغ 25 عاما والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018 في روسيا، قد قرر عدم إجراء عملية جراحية وبدلا من ذلك تلقى العلاج خلال ديسمبر الماضي.

ولم يخض أومتيتي سوى ثماني مباريات هذا الموسم، على خلفية الألم المتكرر الذي يعاني منه منذ أشهر في الركبة اليسرى، وقد تزامن غيابه عن خط الدفاع مع إصابة المدافع البلجيكي توماس فيرمالين بعد تعرضه لتمزق في ربلة الساق، ما دفع إدارة النادي إلى التعاقد مع مدافع فالنسيا الكولومبي جيسون موريو على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.

وفي حال فاز برشلونة، متصدر "الليغا" برصيد 37 نقطة، على خيتافي فسينال اللقب الشرفي "بطل الشتاء" قبل جولة من اختتام مرحلة الذهاب.