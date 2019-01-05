"ربلة الساق" تحرم ريال مدريد من خدمات بيل مجدداً

استمرت معاناة غاريث بيل مهاجم ريال مدريد مع الإصابات بعد أن أكد النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم أن التقرير الطبي الخاص باللاعب الويلزي أظهر إصابته بشد عضلي في ربلة الساق ليغيب عن اللعب لنحو شهر.



وتعرض بيل (29 عاماً) المنضم لريال مدريد في صفقة قياسية للنادي، للإصابة خلال التعادل 2-2 مع فياريال في الدوري يوم الخميس وتم استبداله بين الشوطين.



وأشار بيان ريال على موقعه على الانترنت إلى أن الإصابة من الدرجة الأولى لكنه لم يعط أي تفاصيل بشأن موعد محتمل لعودته للعب، لكن تقارير وسائل اعلام محلية قالت إنه سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.



وستحرم الإصابة بيل من اللعب ضد ريال سوسيداد وريال بيتيس في الدوري إضافة لمواجهتين ضد ليغانيس في دور 16 بكأس الملك هذا الشهر، كما أصبح مهددا بالغياب عن مباراة مهمة ضد إشبيلية الذي يتفوق على الفريق المدريدي بفارق نقطتين.



وتعرض بيل، المنضم من توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو لانتقادات من وسائل إعلام إسبانية لندرة أهدافه بعد أن سجل أربعة أهداف في 15 مباراة هذا الموسم وعجز عن تعويض رحيل الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو بعد انتقاله ليوفنتوس.