مانشستر يونايتد يتجاوز ريدينغ في كأس الاتحاد

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ64 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على ضيفه ريدينغ 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الدور الرابع من البطولة.



وسجل هدفي مانشستر يونايتد خوان ماتا من ركلة جزاء في الدقيقة 22 وروميلو لوكاكو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، كما تأهل أيضا لذات الدور برايتون بعدما فاز على مضيفه بورنموث 3 – 1، وسجل أهداف برايتون أنتوني كونكارت ويفيس بيسوما وفلوران أندوني في الدقائق 31 و34 و64 ، فيما سجل هدف بورنموث مارك بوغ في الدقيقة 55.



وصعد ويستهام لدور الـ64 بعد فوزه على بيرمينغهام سيتي بهدفين نظيفين سجلهما ماركو أرناوتوفيتش وأندي كارول في الدقيقتين الثانية والأخيرة من المباراة.