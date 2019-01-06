إشبيلية وأتلتيكو يتعادلان ويستمران في صراع الوصافة

أهدر فريقا إشبيلية وأتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادلا 1 - 1 يوم الأحد على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة، المتصدر، الذي مازال بإمكانه توسيع الفارق مع الفريق المدريدي إلى خمس نقاط، حال فوزه على مضيفه خيتافي في وقت لاحق بالمرحلة ذاتها. في المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 33 نقطة، لكنه ظل في المركز الثالث، مواصلا نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، بعدما اكتفى بتحقيق فوز وحيد فقط في مبارياته الخمس الأخيرة.

واتسمت المباراة بالعصبية البالغة، الأمر الذي دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعبي الفريقين في عشر مناسبات، بواقع سبع بطاقات لأتلتيكو وثلاث لإشبيلية. وبادر إشبيلية بالتسجيل عبر لاعبه وسام بن يدر في الدقيقة 37، غير أن فرحة أصحاب الأرض بالتقدم لم تدم طويلا، بعدما أدرك النجم الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 45.