الهند تكتسح تايلاند برباعية.. وسونيل يتفوق على ميسي

حقق المنتخب الهندي فوزا مستحقا على نظيره التايلاندي 4 - 1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الهندي بهدف سجله سونيل شيتري في الدقيقة 27 من ركلة جزاء وتعادل المنتخب التايلاندي عن طريق تيراسيل دانغدا في الدقيقة 33 ،وأضاف سونيل شيتري الهدف الثاني للمنتخب الهندي في الدقيقة 47 ثم سجل أنيرودا ثابا الهدف الثالث للمنتخب الهندي في الدقيقة، 68 قبل أن يختتم المنتخب الهندي أهدافه عن طريق جيجي لالبخلوا في الدقيقة 80.

وحصد المنتخب الهندي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق نقطتين أمام المنتخبين الإماراتي والبحريني، اللذين تعادلا 1 - 1 في افتتاحية مباريات البطولة، وظل المنتخب التايلاندي بلا نقاط في قاع الترتيب.

ووصل المهاجم الهندي سونيل شيتري إلى هدفه الدولي رقم 67 ليتخطى بذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي، 65، في عدد أهداف اللاعبين الدولية، ويقع في المركز الثاني خلف البرتغالي كريسيتانو رونالدو الأول بعدد 85 هدفاً.