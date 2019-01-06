إيبار يواصل مسلسل التعادلات في الدوري الإسباني

واصل إيبار سلسلة التعادلات في الدوري الإسباني بعدما تعادل مع ضيفه فياريال يوم الأحد في الجولة الثامنة عشرة (جولة الذهاب) من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتحيت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة، وهو التعادل الثاني على التوالي لفياريال الملقب بـ"الغواصات الصفراء" بعدما تعادل أمام ريال مدريد نهاية الأسبوع الماضي بهدفين لمثلهما، والسابع في جولة الذهاب بالمجمل، فيما يعتبر هذا التعادل الرابع لفريق إيبار على التوالي بعد مباريات ليفانتي وفالنسيا وريال بيتيس، والسابع كذلك في المسابقة.



ورفع إيبار رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع فياريال رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر.