بايرن يغرّم ريبيري مالياً بعد "شتائم تويتر"

أوقع نادي بايرن ميونخ الألماني غرامة مالية كبيرة على جناحه الفرنسي فرانك ريبيري بسبب منشورات مليئة بالشتائم والبذاءات عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في بايرن يوم الأحد: فرانك استخدم كلمات لا يمكننا أن نقبلها في بايرن ميونخ، فرانك كقدوة ولاعب في بايرن ميونخ لا يحق له استخدام مثل هذه الكلمات.



وأضاف: خضت نقاشا طويلا مع فرانك بالأمس وقلت له إنه تلقى غرامة مالية كبيرة، وقد تقبل العقاب. ولم يكشف عن قيمة الغرامة المالية لكنه أكد أنها كبيرة للغاية.

وظهرت منشورات تحتوي على شتائم وبذاءات يوم السبت على حسابات ريبيري لاعب نادي بايرن ميونيخ عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن تعرض الجناح الفرنسي لانتقادات بسبب طلبه شريحة لحم مغطاة بالذهب في أحد المطاعم.

وهاجم منشوران على حساب ريبيري على موقع تويتر "الحاسدين" و"الكارهين" والإعلام، غير أنّه لم يتضح ما إذا كان ريبيري كتبهما بنفسه.

وكانت حسابات ريبيري عبر الإنترنت قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يظهر تقديم شريحة لحم مغطاة بالذهب تردد أن ثمنها حوالي 1400 دولار له، مما أثار الانتقادات ضده.