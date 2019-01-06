حارس دورتموند يقرر تعليق مسيرته الدولية مع سويسرا

قرر السويسري رومان بوركي حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، تعليق مسيرته مع منتخب بلاده لفترة من الوقت، مفضلا التركيز على مشواره مع ناديه في الوقت الراهن.



وقال بوركي (28 عاماً) في بيان نشر على الموقع الألكتروني الرسمي للنادي يوم الأحد، أنه قرر الحصول على وقت من الراحة لمدة عام على الأقل فيما يتعلق بمسيرته الدولية.



وخاض بوركي تسع مباريات دولية، حيث سبق له التواجد في قائمة الفريق خلال نسختي كأس العالم عامي 2014 بالبرازيل و2018 بروسيا، بالإضافة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، التي أقيمت في فرنسا قبل ثلاثة أعوام.



وأضاف بوركي: كان تمثيل منتخب سويسرا بمثابة شرف كبير بالنسبة لي، إن هذا القرار ليس ضد المنتخب الوطني، ولكن من أجل التركيز بشكل أقوى على مسيرتي مع دورتموند وعلى صحتي.



أشار بوركي إلى أنه يرغب أيضا في منح الفرصة للحراس الشباب للتدريب واكتساب الخبرة الدولية مع المنتخب السويسري، لكنه شدد على استعداده للعودة في وقت الضرورة.



واختير بوركي مؤخرا كأفضل حارس خلال النصف الأول من الموسم بالدوري الألماني من قبل مجلة (كيكر) الألمانية، فيما يتربع دورتموند على صدارة ترتيب المسابقة حاليا، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بايرن ميونخ.