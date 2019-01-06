ريال مدريد يواصل التعثر ويخسر أمام سوسيداد بثنائية

واصل ريال مدريد ابتعاده عن سباق الصدارة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته السادسة في البطولة هذا الموسم، إثر خسارته صفر - 2 أمام ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وتجمد رصيد الريال، الذي عجز عن تحقيق انتصاره الأول في عام 2019 خلال ثاني مبارياته بالعام الجديد بعد تعادله 2 - 2 مع مضيفه فياريال يوم الخميس الماضي، عند 30 نقطة، ليظل في المركز الخامس بترتيب المسابقة.

ويبتعد الريال، الذي تلقى خسارته الثانية في ملعبه بالبطولة هذا الموسم، بفارق 7 نقاط كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة "المتصدر"، الذي مازال بإمكانه توسيع الفارق، حال فوزه على مضيفه خيتافي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها. في المقابل، ارتفع رصيد سوسييداد، الذي وضع حدا لسلسلة هزائمه التي عانى منها في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز الحادي عشر.

وتقدم سوسييداد بهدف مبكر حمل توقيع ويليان خوسيه في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، قبل أن يطلق روبن باردو رصاصة الرحمة على آمال الفريق الملكي في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 83، مستغلا النقص العددي في صفوف الريال، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد لاعبه لوكاس فاسكيز لحصوله على الإنذار الثاني.

وأثار حكم المباراة خوسيه لويس مونتيرو الجدل في الكثير من القرارات، بعدما رفض احتساب أكثر من ركلة جزاء للريال، بالإضافة لرفضه اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لسوسييداد على الريال بملعب، سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الأبيض منذ 14 عاما، حيث يرجع آخر انتصار للفريق الباسكي على نظيره الملكي إلى الخامس من كانون ثان/يناير عام 2005، عندما تغلب 1 - صفر على الريال. وتأتي تلك الخسارة لتضاعف معاناة الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الريال، في ظل مطالبة الكثيرين بضرورة التعاقد مع مدرب آخر خلفا له.