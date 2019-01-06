رينجرز الأسكتلندي يتعاقد مع المخضرم ديفو

أعلن نادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي التعاقد مع المهاجم الإنجليزي المخضرم ديرمين ديفو بنظام الإعارة قادماً من بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع اللاعب كثير الترحال (36 عاماً) يوم الأحد على عقد إعارته الذي يمتد 18 شهراً تبدأ من يناير الحالي، على أن يكون لبورنوث إمكانية إعادة اللاعب صيف العام الجاري أو حتى فترة الانتقالات الشتوية 2020.

وسيكون رينجرز سابع نادي يرتدي ديفو قميصه خلال مسيرته الرياضية التي بدأت في 1999، بعد كل من ويست هام وبورتسموث وتوتنهام وسندرلاند وبورنموث بالإضافة إلى تورنتو الكندي.