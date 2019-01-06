سيتي يكتسح روترهام بسباعية ويتأهل إلى الدور القادم

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه روتيرهام يونايتد 7 - صفر خلال المباراة، التي جمعتهما يوم الأحد في الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقد ما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 12 و فيل فودين في الدقيقة 43 وسيمي أجاي، لاعب روتيرهام يونايتد، بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني سجل مانشستر سيتي أربعة أهداف عن طريق غابرييل جيسوس في الدقيقة 53 ،ورياض محرز في الدقيقة 73، ونيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 78، وليروي ساني في الدقيقة 85. وبهذا الفوز تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ32 بالبطولة، التي يحمل لقبها نادي تشيلسي الإنجليزي.

كما تأهل أيضا إلى دور الـ32 فريق ميلوول بعدما قلب تأخره بهدف أمام هال سيتي إلى فوز 2 - 1. وتقدم هال سيتي بهدف سجله جون تورال في الدقيقة 52 ،قبل أن يسجل ميلوول هدفين عن طريق شين فيرجسون في الدقيقتين 81 و85.

وتأهل أيضا فريق دونكاستر روفرز بعد فوزه على بريستون نورث ايند 3 - 1. وسجل أهداف دونكاستر جون ماركيز وتوماس أندرسون وماليك ويلكس في الدقائق الخامسة و72 و،87 فيما سجل هدف بريستون اللاعب اندرو هوغو في الدقيقة 56.

كما صعد أيضا إلى دور الـ32 فريق كوينز بارك رينجرز عقب فوزه على ليدز يونايتد 2 - 1. وسجل هدفي كوينز بارك رينجرز أراميد اوتي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وجاك بيدويل في الدقيقة 75، فيما سجل هدف ليدز أبو هالمي في الدقيقة 25.

وتأهل أيضا فريق بارنت بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف سجله شاكويل كولتيرست في الدقيقة 21 من ركلة جزاء. كما صعد واتفورد بعد فوزه على ووكينغ بهدفين نظيفين سجلهما ويل هيوز وتروي دييني في الدقيقتين 13 و74. كما صعد فريق أولدهام أتلتيك عقب فوزه على فولهام 2 - 1.

وسجل هدفي أولدهام سام سوريدج من ركلة جزاء في الدقيقة 76 وكالوم لانج في الدقيقة 88، فيما سجل هدف فولهام دينيس أودوا في الدقيقة 52.