كأس إنجلترا: تأهل أرسنال وتشيلسي وبرايتون إلى دور 32

تأهل أرسنال وتشيلسي بعد فوزهما على بلاكبول ونوتينغهام فوريست للدور القادم "32"، كما وصل برايتون لذات الدور بعدما فاز على مضيفه بورنموث.

وسجل أهداف برايتون أنتوني كونكارت ويفيس بيسوما وفلوران أندوني في الدقائق 31 و34 و64 ، فيما سجل هدف بورنموث مارك بوغ في الدقيقة 55. وصعد ويستهام لدور الـ64 بعد فوزه على بيرمينغهام سيتي بهدفين نظيفين سجلهما ماركو أرناوتوفيتش وأندي كارول في الدقيقتين الثانية والأخيرة من المباراة.

كما فاز وست بروميتش على ويغان بهدف نظيف سجله باكاري ساكو في الدقيقة 31 ليصعد إلى دور الـ64. كما تأهل أيضا بيرنلي بعد فوزه على بارنسلي بهدف نظيف سجله كريس وود في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

فيما يلعب فريق شيفيلد وينزداي مباراة إعادة مع فريق لوتون تاون بعدما تعادلا سلبيا، ونفس الأمر ينطبق على فريقي شروسبري تاون الذي تعادل 1 - 1 مع ضيفه ستوك سيتي، كما يلعب أيضا فريقا ديربي كاونتي وساوثهامبتون مباراة إعادة بعدما تعادلا 2 - 2 وهو نفس الأمر الذي سينطبق على فريقي نيوكاسل وبلاكبرن بعد أن تعادل 1 - 1.

وتأهل فريق تشيلسي، حامل اللقب، إلى دور الـ32 بتغلبه على نوتينغهام فورست 2 - صفر. وتقمص ألفارو موراتا دور البطولة لتشيلسي بعدما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 49 و59.

كما صعد سوانزي سيتي إلى ذات الدور عقب فوزه على مضيفه أستون فيلا 3 - صفر. وسجل أهداف سوانزي كورتني ريتشاردسون وناثان داير وجاي فولتون في الدقائق الثانية و47 و78. كما تأهل أيضا فريق ويمبلدون بفوزه على فليتوود تاون 3 - 2. وسجل أهداف ويمبلدون أندي بارشام وانتوني هارتيغان وكويسي أبياه في الدقائق 17 و55 والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدفي فيلتوود تاون بادي مادين في الدقيقة 70 وتشيد إيفانز في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وانتزع إيفرتون بطاقة التأهل بفوزه على ضيفه لينكولن سيتي 2 - 1. وسجل هدفي إيفرتون أديمولا لوكمان وبيرنارد انيسيو في الدقيقتين 12 و14 فيما سجل هدف لينكولن ميشيل بوستويك في الدقيقة 28.

وصعد فريق أكرينغتون بفوزه هلى إبسويتش تاون بهدف نظيف سجله بيلي كي في الدقيقة 76، كما صعد أيضا غيلينغهام بفوزه على كارديف سيتي بهدف نظيف أيضا سجله إليوت ليست في الدقيقة 81. وقاد نيال موباي فريقه برينتفورد للصعود لدور الستة عشر بعدما سجل هدف فووز فريقه على أكسفورد يونايتد في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وتأهل فريق ميدلزبره بعد فوزه الكبير على بيتربوره يونايتد 5 - صفر. وسجل أهداف ميدلزبره بريت أسومبالونغا، هدفين، في الدقيقتين 47 و70 وجورج فريند في الدقيقة 50 ولويس وينغ في الدقيقة 63 وآشلي فليتشر في الدقيقة 87.

كما صعد بولتون واندررز بعد الفوز على وال سال 5 - 2. وسجل أهداف بولتون واندررز كلايتون دونالدوسن في الدقيقة 58 وجوش ماجينيس ثلاثة أهداف، هاتريك، في الدقائق 61 و80 و87 وجون جوثري، لاعب وال سال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63، فيما سجل هدفي وال سال أندي كوك في الدقيقة 19 ومارك بيفرز، لاعب بولتون، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 68.

كما صعد أرسنال إلى دور الـ32 بتغلبه على بلاكبول 3 - صفر. وسجل أهداف أرسنال جوزيف ويلوك، هدفين، في الدقيقتين 11 و37 وأليكس إيوبي في الدقيقة 82. وتأهل بريستول سيتي إلى ذات الدور بفوزه على هدرسفيلد تاون بهدف نظيف سجله جوش براونهيل في الدقيقة 72.

وفاز كريستال بالاس على غرمسبي 1 - صفر ليتأهل أيضا إلى دور الـ32 سجل هدف المباراة الوحيد جوردان أيو في الدقيقة 86، وشهدت المباراة طرد أندرو فوكس لاعب غرمسبي في الدقيقة الثانية. كما فاز بورتسموث على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله أندري غرين في الدقيقة الأخيرة من المباراة, وأكمل نوريتش سيتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 بعد طرد غرانت هانلي.