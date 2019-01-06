مدرب أستراليا: خسارتنا صعّبت الأمور في المجموعة

دافع المدرب غراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب الأسترالي لكرة القدم عن لاعبيه وأكد ثقته التامة بإمكانياتهم وقدرتهم على الرد سريعا والاستعداد بقوة للمباراة التالية رغم الهزيمة صفر - 1 أمام نظيره الأردني يوم الأحد في مباراتهما الأولى ببطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم بالإمارات.

وحسم المنتخب الأردني، النشامى، المباراة لصالحه على استاد "هزاع بن زايد" في العين بهدف نظيف سجله أنس بني ياسين في الدقيقة 26 ليتصدر المنتخب الأردني المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة اليوم بين منتخبي فلسطين وسوريا.

وقال أرنولد، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: بدأنا المباراة ببطء وسيطرنا على مجريات اللعب تماما في الشوط الثاني وكان بإمكاننا الفوز في نهاية اللقاء ولكننا لم نوفق.

وعما إذا كانت تصريحاته قبل المباراة كانت بمثابة ثقة زائدة تحولت إلى غرور، قال أرنولد: لسنا مغرورين. إذا آمنت بشيء واعتقدت فيه بشدة ، فإنه بإمكانك الفوز، والمنتخب الأسترالي ليس مغرورا على الاطلاق. فوز المنتخب الأردني يصعب مهمتنا في المجموعة وهو منتخب قوي ولديه روح عالية.

وقال أرنولد: عندما تخسر المباراة تتعلم منها الدروس ولكنها ليست نهاية البطولة. علينا أن نراجع ما حدث اليوم والعودة بقوة لأجواء البطولة لأن هزيمة أخرى في المجموعة تعني عودتنا إلى أستراليا صفر اليدين.

وعما إذا كان يعتزم تغيير الخطة أو التشكيل في المباريات التالية، قال أرنولد: علينا أن نتعلم دائما من أخطائنا. لكنني أثق بأننا سنكون على أتم الاستعداد لمباراة الفريق القادمة أمام فلسطين... أثق بقدرات اللاعبين وهي القدرات التي أظهروها في بداية المباراة... كان علينا أن نلعب بسرعة أكبر ونكون أكثر حدة في الهجوم، كانت خطتنا هي حسم المباراة مبكرا ولكن أدائنا كان غريبا في الشوط الأول وأصبح أفضل في الشوط الثاني... سندرس أخطاءنا ونستعد جيدا لمباراة فلسطين.

وعما إذا كان التوتر والتسرع ساهم في إهدار فرص الفريق في الشوط الثاني، قال أرنولد: كانت لدينا العديد من الفرص ولكن الحارس تصدى للكثير منها وكانت الفرص متكافئة في الفوز... والمنتخب الأردني قدم أداء جيدا ويجب أن أهنئه.