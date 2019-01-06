هويسكا يقلب تأخره إلى فوز على ريال بيتيس

قلب هويسكا الوافد الجديد تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت ليعزز آماله في صراع النجاة من الهبوط.

وافتتح أنطونيو سانابريا التسجيل للفريق الضيف من ركلة جزاء بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني لكن هويسكا انتفض بهدفين في ست دقائق. وأدرك ديفيد فيريرو التعادل في الدقيقة 73 ثم خطف كريستيان ريفيرا هدف الفوز قبل 11 دقيقة من النهاية.

ورفع هويسكا متذيل الترتيب رصيده إلى 11 نقطة لكنه قلص الفارق إلى خمس نقاط مع رايو فايكانو، الذي خطف الفوز 1-صفر على مستضيفه ريال بلد الوليد في وقت سابق، صاحب المركز قبل الأخير والذي يتساوى برصيد 16 نقطة مع كل من أتلتيك بيلباو وفياريال. وبقي بيتيس في المركز السادس برصيد 26 نقطة لكنه ربما يفقده لو فاز خيتافي يوم الأحد على ضيفه برشلونة المتصدر.