ورانوك مدرب كارديف يهاجم ليفربول ويقول: يفتقد للاحترام

هاجم نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي منافسه المحلي ليفربول بدلا من فريقه الذي ودع الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام جيلينغهام المنافس في الدرجة الثالثة في أكبر مفاجأة في هذا الدور من البطولة حتى الآن.

ويمكن لوارنوك الآن التركيز على مهمة إنقاذ فريقه من الهبوط من الدوري الممتاز لكن آماله في ضم ناثانيال كلاين انتهت عندما قرر الظهير الأيمن لليفربول الانتقال إلى بورنموث الجمعة.

وقال وارنوك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": اقتربنا من الاتفاق مع أحد اللاعبين لكني محبط من ناثانيال كلاين، أنا أعرفه ومنحته أول فرصة للعب. أنا غاضب ليس منه فقط بل أيضا ليفربول لعدم إبلاغي بالأمر، فمعرفة انتقاله من التلفزيون بعدما قمت بكل شيء صحيح وحصلنا على وعد بضمه. أشعر بالخزي. أليس هذا افتقار للاحترام؟

وبدأ كلاين مسيرته في كريستال بالاس عندما كان وارنوك مدربا للنادي اللندني، ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من ليفربول.