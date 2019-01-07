إبراهيم دياز: حلمت منذ طفولتي باللعب مع ريال مدريد

وصف الجناح الشاب الإسباني إبراهيم دياز (19 عاما) انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بأنه بمثابة حلم يتحقق، معتبرا في يوم تقديمه لاعبا للفريق الملكي أنه بات مع الفريق الذي حلم باللعب معه منذ أن كان طفلا.

وكان حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في المواسم الثلاثة الماضية، قد أكد، الأحد، انتقال دياز من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وقال اللاعب خلال تقديمه في ملعب سانتياغو برنابيو: هذا هو اليوم الأهم في حياتي. انضممت إلى النادي الذي كنت أحلم باللعب معه منذ أن كنت طفلا. وتابع بحضور والديه وأخواته الأربع :عندما رأيت أن الوقت قد حان للرحيل عن مانشستر سيتي، درست ثلاثة خيارات فقط: الأول هو الانضمام لإلى ريال مدريد، والثاني هو اللعب مع ريال مدريد، والثالث والأخير كان الدفاع عن ألوان ريال مدريد.

وكان ريال قد أعلن يوم الأحد انتقال الواعد دياز إلى صفوفه حتى عام 2025 من دون أن يكشف عن قيمة الصفقة، علما بأن عقد اللاعب مع سيتي كان ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وانتقل دياز إلى مانشستر سيتي قادما من ملقا عام 2013 لكنه فشل في فرض نفسه أساسيا مع الفريق الإنجليزي، ولم يخض معه هذا الموسم سوى ثلاث مباريات في منافسات كأس الرابطة.

وسيرتدي دياز القميص الرقم 21، وسينضم لمجموعة من الشبان في ريال مدريد أبرزهم ماركو أسنسيو، داني سيبايوس، ماركوس يورنتي، ألفارو أدريوزولا وسيرخيو ريغيون بالإضافة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور.