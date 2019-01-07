إيران تفسد أفراح اليمن بخماسية ثقيلة

أفسد منتخب إيران الظهور الأول لنظيره اليمني في كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بعدما اكتسحه 5 -صفر يوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيران بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم مهدي طارمي بهدف في الدقيقة 12، ثم أضاف اشكان ديجاكاه الهدف الثاني لإيران في الدقيقة 23، وتبعه طارمي بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني أحرز سردار أزمون الهدف الرابع في الدقيقة 52 قبل أن يختتم سامان قدوس التسجيل في الدقيقة 79.

ويشارك اليمن للمرة الأولى في كأس الأمم الآسيوية ولكن الظهور الأول للفريق جاء مخيبا للآمال بعدما سيطر منتخب إيران الفائز بلقب كأس آسيا ثلاث مرات من قبل في أعوام 1968 و1972 و1976 على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية وكان بمقدور الفريق تسجيل المزيد من الأهداف لولا سوء الحظ.

وفي المقابل ظهر المنتخب اليمني بشكل ضعيف واستسلم للضغط الإيراني منذ البداية.