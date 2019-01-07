بيل يثير الجدل بتصرف غريب في لقاء ريال مدريد وسوسيداد

كشفت تقارير صحافية يوم الاثنين أن اللاعب الويلزي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، غادر مبكرا ملعب اللقاء الذي جمع فريقه مع ضيفه ريال سوسيداد يوم الأحد في الدوري الإسباني، والذي انتهى بخسارة النادي الملكي بثنائية نظيفة.

وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن بيل غادر ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، في الدقيقة 78 عندما كان فريقه متأخرا في النتيجة بهدف دون رد، حيث لم يشاهد الهدف الثاني لريال سوسيداد الذي سجله اللاعب روبن بيدرو في الدقيقة 83.

يشار إلى أن بيل تعرض لإصابة في الكاحل في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام فياريال ليتقرر غيابه عن الملاعب لأسبوعين على أقل تقدير.

وتابع النجم الويلزي مباراة يوم الأحد من المدرجات، الأمر الذي سيتكرر بكل تأكيد خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في 13 يناير الجاري في مسابقة الدوري المحلي ومباراتيه أمام ليغانيس في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا يومي التاسع و16 من نفس الشهر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل تعرض إلى 22 إصابة منذ التحاقه بصفوف ريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في عام 2013.

وكان بيل قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن النادي الملكي الصيف الماضي، فقد أكدت بعض من وسائل الإعلام أنباء رحيله وعودته مجددا للدوري الإنجليزي، إلا أن قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي دفع إدارة ريال مدريد إلى الابقاء على قائد منتخب ويلز حتى إشعار آخر.