رباعية الهند تتسبب في إقالة مدرب تايلاند

أقال الاتحاد التايلاندي لكرة القدم المدرب الصربي ميلوفان راييفاتش من منصب المدير الفني للمنتخب التايلاندي بعد الهزيمة الثقيلة 1 - 4 للفريق أمام نظيره الهندي يوم الأحد في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وكانت الهزيمة بمثابة المسمار الأخير في نعش استمرار المدرب الصربي مع الفريق خاصة أنه تعرض لموجة انتقادات حادة منذ السقوط في المربع الذهبي لبطولة كأس سوزوكي قبل أسابيع قليلة.

وأهدر راييفاتش الفرصة الأخيرة لتثبيت أقدامه مجددا مع الفريق من خلال البطولة الحالية وسقط أمام المنتخب الهندي في المباراة التي تمثل الاختبار الأسهل للفريق في هذه المجموعة على الأقل من الناحية النظرية. لم يتردد مسؤولو الاتحاد التايلاندي للعبة في الإعلان عن إقالة راييفاتش وإسناد المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب المساعد السابق سيريساك يودياردثاي حتى نهاية البطولة.

وقال سوميوس بومبانموانغ رئيس الاتحاد التايلاندي للعبة، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: إقالة راييفاتش استجابة لغضب الشارع التايلاندي ولم يكن بمقدوري الوقوف مكتوف الأيدي بعد الهزيمة المحبطة أمام الهند.