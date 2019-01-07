كوريا الجنوبية تتجاوز الفلبين بهدف في كأس آسيا

حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزاً صعباً على الفلبين بنتيجة 1-0 يوم الاثنين على ستاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 67 عندما خطف منتخب كوريا الجنوبية هدف الفوز الثمين عن طريق هوانغ وي-جو.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز الصين على قرغيزستان 2-1 على ستاد خليفة بن زايد في العين، وتصدرت الصين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام كوريا الجنوبية، في حين بقي رصيد قرغيزستان والفلبين خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات يوم الجمعة، حيث تلتقي الفلبين مع الصين على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، وقرغيزستان مع كوريا الجنوبية على ستاد هزاع بن زايد في العين.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.